قرار عاجل من سلطنة عمان باستيراد لقاح كورونا واستخدامه لفئات محددة

أصدرت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الثلاثاء، ترخيصًا لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.
وقالت الصحة العُمانية إن "وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصًا لاستيراد لقاح /فايزر بايونتيك/كوفيد 19 للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق"، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية عبر حسابها على موقع "تويتر".
كانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن شركة "فايزر" ستوفر للأردن ما يغطي حاجة 5 بالمائة من المواطنين للقاح، وأن الدواء قد يتوفر خلال شهر فبراير المقبل.
يذكر أن بريطانيا كانت أول دولة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر كورونا.
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