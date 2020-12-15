قرار عاجل من سلطنة عمان باستيراد لقاح كورونا واستخدامه لفئات محددة

أصدرت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الثلاثاء، ترخيصًا لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.

وقالت الصحة العُمانية إن "وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصًا لاستيراد لقاح /فايزر بايونتيك/كوفيد 19 للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق"، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية عبر حسابها على موقع "تويتر".