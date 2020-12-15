الجيش اللبناني يحذر: مواطنون تلقوا طلبات صداقة ورسائل باسم الموساد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أنّ عددًا من المواطنين اللبنانيين تلقوا طلبات صداقة ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باسم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" تتضمن دعوات للانضمام اليه والتواصل معه. وحذرت قيادة الجيش اللبناني في بيان المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات، داعيةً الى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية.

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