البرلمان الروسي يدرس مشروع قانون يثير تكهنات حول تنحي بوتين عن السلطة

أفادت تقارير إعلامية روسية، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة المختصة في التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي (الهيئة العليا للبرلمان)، وافقت على مشروع قانون يوسع نطاق الضمانات الحقوقية للرئيس الروسي وعائلته بعد انتهاء مدة ولايته.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن مجلس الاتحاد الروسي سينظر في هذا القانون يوم غد الأربعاء، حيث سيتمتع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بموجبه بالحصانة التامة بعد تنحيه عن السلطة، ولا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك اعتقاله أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق.

وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به.

وأثار هذا القانون شكوكًا حول ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن بوتين ينوي ترك السلطة لأسباب صحية، وانتقلت بعض الصحف البريطانية بالقول إلى أن الرئيس الروسي يعاني من مرض خطير.

ونفى قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، كل تلك التكهنات التي ظهرت مؤخرًا حول حالة الرئيس الصحية، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يهتم بالتقارير التي تتناول حياته الخاصة وسوء حالته الصحية المزعومة، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.