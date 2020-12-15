توتنهام "مورينيو" يبهر يورغن كلوب

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء، عن انبهاره بالمستوى الذي يقدم توتنهام هوتسبير تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب إن مورينيو أثبت قدرته على مواجهة الانتقادات وتعافى ليبقى من مدربي الصفوة بقيادة توتنهام إلى قمة الدوري البريميرليغ.
ويملك توتنهام تحت قيادة مورينيو أفضل سجل دفاعي، ويتفوق بفارق الأهداف على ليفربول حامل اللقب قبل مباراة القمة بينهما في استاد أنفيلد الأربعاء.
ورغم اتهام توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة، قال كلوب إن هناك أوجه تشابه مع فريقه. وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين "أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جدا".
ونقلت رويترز عن كلوب قوله "الطريقة التي يلعب بها جيدة حقا وتحول إلى ماكينة للنتائج الايجابية، وخطته لا تعتمد على الهجمات المرتدة فقط، بل يملك فريقا منضبطا".
وأضاف "هاري كين تراجع للعمق مثلما يفعل روبرتو فيرمينو، كما يملك جناحين سريعين وخط وسط هجومي في وجود (تانغي) ندومبيلي، وخط وسط قوي خلفه وهذه كرة قدم حقيقية ولا يمكن الوصول لقمة الدوري بالهجمات المرتدة فقط".
ويدرك كلوب الغزارة التهديفية لثنائي توتنهام كين وسون هيونغ-مين، حيث أحرزا سويا 19 هدفا وقدما 14 تمريرة حاسمة في المسابقة، لكنه شدد على وجود أسلحة أخرى.
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