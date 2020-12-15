طالبت ألمانيا، يوم الثلاثاء، وكالة الدواء الأوروبية بالموافقة على لقاح لقاح بيونتيك/فايزر ضد كوفيد-19 كورونا قبل عيد الميلاد.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن "هدفنا هو الموافقة علي لقاح قبل عيد الميلاد حتى نتمكن من بدء التطعيم هذا العام".
وكان شبان قد أعرب عن نفاد صبره من وكالة الدواء الأوروبية، مشيرًا إلى أن ألمانيا أنشأت أكثر من 400 مركز تطعيم وقامت بتجهيز حوالي 10000 طبيب وموظف طبي، و مستعدة لبدء التطعيمات الجماعية.
ويسعى الوزير الألماني للحصول على موافقة سريعة على لقاح شركة بيونتك الألمانية وشركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية والذي تم ترخيصه بالفعل للاستخدام في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.
لكن ألمانيا لا تستطيع استخدامه، لأنها لا تزال تنتظر موافقة وكالة الدواء الأوروبية، التي تقيم الأدوية واللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت رؤية مئات الصور لإعطاء اللقاح لأشخاص في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة غضب الوزير الألماني.
وحددت وكالة الدواء الأوروبية اجتماعًا في 29 ديسمبر، حول اللقاحات، وقال رئيس الوكالة ايمير كوك إن فريقه يعمل بالفعل "على مدار الساعة".
ويأتي قلق وزير الصحة الألماني المتزايد في الوقت الذي تسجل فيه ألمانيا أرقامًا قياسية من الإصابات اليومية الجديدة والوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأسابيع الماضية.
وستدخل البلاد في إغلاق صارم، يتضمن المدارس ومعظم المتاجر حتى 10 يناير، لوقف الارتفاع المتسارع للحالات.
وقالت وزارة الصحة الألمانية، إن البلاد مستعدة لمنح 3 ملايين إلى 4 ملايين جرعة تطعيم من لقاح بيونتك في يناير وما يصل إلى 11 مليون جرعة في الربع الأول من عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تطالب بلقاح كورونا قبل عيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.