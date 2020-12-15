خطر يداهم أنقرة.. مباحثات بين تركيا وأمريكا بسبب عقوبات واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكدت الوزارة أن جاويش أوغلو "نقل رد فعل البلاد على قرار الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، كما طالت العقوبات 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

من جانبها، أعربت الخارجية التركية في بيان، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.

وأكدت تركيا أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

وسيلحق هذا الإجراء على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.