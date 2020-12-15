ارتفاع عن أمس.. السعودية تسجل 142 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مقارنة بـ125 إصابة في اليوم السابق؛ وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر.

وبذلك، يصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها الممكلة منذ تفشي الفيروس في البلاد 360155 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 201 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين الفيروس 350993 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6069 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3093 والحالات الحرجة 476 حالة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت وزارة الصحة فاعلية اللقاح ومأمونيته نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وشددت الصحة السعودية على مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، موضحة أن التسجيل يكون عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي http://on