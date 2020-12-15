خلاف بين أمريكا وروسيا بسبب تركيا.. بومبيو يشن هجوما حادا ضد موسكو

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، هجومًا شديدًا على روسيا، متهمًا إياها بأنها تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن بومبيو قوله إن روسيا تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى.

ومن جانب آخر، لفت إلى أن "هدف الولايات المتحدة لا يزال إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل سياسي من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن بلاده تدعم تشكيل حكومة ليبية شاملة تعمل على تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للشعب.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد انتقاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية.

وقال لافروف، أمس الاثنين، إن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومات صاروخية من روسيا ليست مفاجئة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، أن العقوبات الأمريكية دليل آخر على موقف واشنطن المتعجرف تجاه القانون الدولي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صاروخية روسية، هذا ليس مفاجئًا، فهي تتحدث عن الأمر منذ أكثر من عام.. هذا مثال آخر لموقفها المتغطرس تجاه القانون الدولي".

واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لسنوات عديدة لا تضيف إليها سلطة في الساحة الدولية كمشارك مسئول في العمل الدولي والتعاون العسكري التقني.