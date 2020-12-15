نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد بطاقة عونك من وزارة الصحة في أبوظبي الإمارات ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة عونك هي خدمة من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في الإمارات العربية المتحدة، ويعد القطاع الصحي هو من اهم القطاعات التي تهتم بها دولة الإمارات حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات الطبية و المبادرات و البرامج للمواطنين بالإضافة إلي تقديم العديد من البرامج العلاجية التعزيزية و العلاجية، كما ترص هيئة الصحة في الإمارات بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتم إطلاق بطاقة عونك من خلال هيئة الصحة في الإمارات لأول مرة عام 2016 ميلادية و الهدف منها هو توفير برنامج مثالي لدعم كلاً من كبار السن و أصحاب الهمم ويتم تقديم هذه البطاقة عن طريق جميع المنشآت الوزارية وذلك لتوفير سبل الراحة الصحية أمام كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات الصحية ذات الأولوية،وقد أشارت وزارة الصحة أنه في خلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق برنامج خدمي صحي جديد خاص بالأطفال وبشكل مجاني.

تجديد بطاقة عونك من هيئة الصحة في أبو ظبي بالخطوات

اصبح بإمكان المواطنين و المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتجديد البطاقة الصحية الخاصة به بكل سهولة و يسر عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي زيارة فروع وزارة الصحة في الإمارات وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

يجب الضغط علي الخدمات الالكترونية.

الضغط علي خدمات الأفراد.

الضغط علي خدمات المرضي المساندة .

يجب عليك اختيار تجديد البطاقة الصحية.

الضغط علي الذهاب إلى الخدمة.

تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بك في وزارة الصحة.

كتابة البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح .

سوف تصل علي تأكيد بطلب المعاملة .

عليك باستلام الفاتورة عبر القنوات المتاحة .

تجديد بطاقة عونك و الأوراق المطلوبة للتجديد