خطوات حجز موعد في صندوق التنمية العقاري وطريقة فتح حساب جديد

لا تزال فكرة الحصول على سكن مستقل، حديث وعصري، مسيطرة على كثير من أبناء السعودية، فيما يمكن حجز موعد في صندوق التنمية العقاري عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، للسؤال عن العروض التمويلية المتاحة، وكيفية التقديم عليها، أو الاستفسار عن أي معلومات بخصوص البرامج السكنية التي يوفرها هذا الصندوق التابع لوزارة الإسكان، وكذلك فتح حساب في صندوق التنمية العقاري، إذ إن هذه العروض توفر الكثير من المال على الشباب، الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بأقل الأسعار، وفي الوقت نفسه بالتقسيط المريح.

وبموجب مرسوم ملكي في عام 1975م، أنشئ هذا الصندوق غير الربحي، لمساعدة المواطنين عن طريق إقراضهم لإقامة المنازل الخاصة، ثم بدأ في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بدءا من العام التالي على الإنشاء برأسمال وصل إلى 250 مليون ريال سعودي، ثم تضاعف كثيرًا هذا المبلع ليتخطى 83 مليار ريال سعودي، حيث يمكن التواصل مع الصندوق من خلال خدمة الرقم الموحد للصندوق العقاري.

خطوات حجز موعد في صندوق التنمية العقاري

وعبر خطوات بسيطة، على موقعنا الإلكتروني، سنوضح خطوات حجز موعد في صندوق التنمية العقاري في السعودية، خدمة للمواطنين الراغبين في معرفة آلية تنفيذ هذه الخدمة أونلاين، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الصندوق عبر الإنترنت.

ثم ننقر على رابط الخدمة.

ونختار خانة الحجز المواعيد، ونحدد الموعد.

يلي ذلك إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

علينا بعد ذلك، اختيار الفرع المناسب.

كما نحدد الخدمة التي نريد تنفيذها.

أخيرًا، نختار الموعد المناسب، وننقر على موافق.

فتح حساب في صندوق التنمية العقاري

ويجب أن نضع في الحسبان أن الخدمة السابقة، لا يجب أن نقوم بها أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق إلا إذا كان المواطن لديه حساب بالفعل على هذا الموقع الخاص بالصندوق، فيما يمكن فتح حساب في صندوق التنمية العقاري بكل بساطة، عن طريق اتباع هذه الخطوات:-

علينا في البداية، الولوج إلى الصفحة الرئيسية للموقع عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ نختار أيقونة فتح حساب.

يلي ذلك إدخال رقم السجل المدني، والهوية الوطنية.

كما يجب إدخال البريد الإلكتروني، وكلمة السر.

بعد ذلك، ندخل رقم الهاتف الجوال.

هنا، ننقر على موافق.

أخيرًا، ننتظر وصول رسالة قصيرة على الهاتف الجوال، بها رمز للتفعيل.

رقم صندوق التنمية العقاري

للتواصل مع صندوق التنمية العقاري وحرصاً على راحة المواطنين ومنع التجمعات، تم تخصيص رقم صندوق التنمية العقاري للاستفسار أو الشكاوى وذلك من خلال خدمة الرقم الموحد للصندوق العقاري، وكذلك يمكن الحصول على معلومات عن القروض العقارية عبر رقم الاتصال (199088).