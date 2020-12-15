التسجيل المباشر بمؤسسة الوليد بن طلال للحصول والفوز بوحدة سكنية وسيارة وشروط المؤسسة

التسجيل المباشر بمؤسسة الوليد بن طلال تعد مؤسسة الوليد بن طلال من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها من أكثر من أربعين عام والتي تقدم المساعدات الخيرية للمواطنين، وتساهم في مساعدة الأسر الفقيرة والعائلات المحتاجة والعديد من المساعدات المالية الأخري من أجل حل جميع المشاكل والعقوبات التي تواجه العائلات والمواطنين، خصوصا بعد الفترة الأخيرة التي مرت بها البلاد وتأثرت بشدة، ويبحثون الكثيرون عن طريقة التسجيل في موقع الوليد للحصول علي السكن أو السيارة، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال بعض الشروط البسيطة للراغبين في التسجيل من أجل الحصول علي المساعدة وسوف نتعرف معكم عن كل ما يبحث عنه المواطن من طريقة تسجيل في موقع الوليد وما هي الشروط المطلوبة للحصول علي المساعدات الخيرية من خلال المؤسسة.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقدم أكثر من 10 الأف سيارة ووحدات سكنية جاهزة علي الاستلام لغير القادرين لمساعدتهم علي المعيشة ورفع المستوي، والتقديم في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية متاح لمواطني المملكة العربية السعودية فيمكنك التسجيل بسهولة عبر الدخول إلي رابط التسجيل في موقع الوليد وقم بتعبئة كافة البيانات التي أمامك بطريقة صحيحة مثل:-

أسم المتقدم الرباعي للطلب.

رقم الهوية الخاص بك.

رقم الجوال.

البريد الإلكتروني.

رابط توتير الخاص بك.

بعد التأكد من ملء جميع البيانات بشكل صحيح عليك إرسال الطلب ليتم تفعيل حسابك تلقائيا.

هناك بعض الشروط اللازم تواجدها في الأشخاص المتقدمين للمساعدة من قبل مؤسسة الوليد الخيرية والتي قامت بوضعها المؤسسة حتي يتم الموافقة علي الطلب المقدم ومساعدات الأسر والعائلات المحتاجة بالمملكة العربية السعودية ومن بين هذه الشروط هي:-

أن لا يزيد راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي من عمله.

إذا تم الفوز بعد التسجيل في المؤسسة فيجب عليك بعدن التصرف في السكن أو السيارة أو بيعها.

فيجب عليك بعدن التصرف في السكن أو السيارة أو بيعها. لا يكون للمتقدم وحدة سكنية أو عقار خاص به.

يقوم المتقدم بالتسجيل مرة واحدة فقط.

قامت مؤسسة الوليد الخيرية بتحديد رقم جوال للاتصالات والاستفسارات بخصوص المساعدات الخيرية المقدمة من المؤسسة، وما هي الشروط وكيفية الحصول عليها وكل ما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات فعليك الاتصال علي 966112110000 أو قم بالتواصل من خلال البريد الإلكتروني وهو [email protected]

مؤسسة الوليد الخيرية تعمل علي دعم المشاريع الإنسانية والخيرية.

تعمل علي دعم المشاريع الإنسانية والخيرية. تقدم مبالغ كبيرة لإنشاء المشاريع ودعم مواطني المملكة المستفيدين.

تعمل مؤسسة الوليد الخيرية علي دعم ورعاية ذو الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

تدعم المشاريع التي تسمح بها بمزاولة نشاطها بالمملكة.

ومن أجل الاستفادة من هذه الأهداف عليك التسجيل في موقع الوليد بن طلال واتباع كافة الشروط والخطوات اللازمة.

تقوم مؤسسة الوليد الخيرية بالإعلان عن تسليم السيارات والسكن لمستفيدين من المشروع بتسليمهم عبر مقر الجزيرة بالرياض ونشر أسماء المستفيدين عبر توتير علي صفحة المؤسسة بحساب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ويمكنك معرفة الأسماء من خلال “الاستعلام عن أسماء مستفيدي الوليد”

من هو الوليد بن طلال

ولد الوليد بن طلال في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر مارس عام 1955، وحاصل علي بكالوريوس في عالم الإدارة والاقتصاد في ولاية”كاليفورنيا” في أمريكا، وهو يعد من أكبر رجال الأعمال حول العالم، وفي عام 2004 تم الإعلان عنه كرابع أغني رجل حول العالم، تقدر ثروته المالية حوالي 22 مليار دولار، وتم تصنيفه من قبل المجلة الأمريكية انه من أغنياء العالم وتقدر ثروته بحوالي 13.3 مليار دولار ، وشارك الكثير من القطاعات الاستثمارية المختلفة منها فنادق عالمية ومالك لقنوات روتانا وقناة الرسالة، وتعاقد مع أكبر الشركات لبناء برج المملكة التي يوجد في جدة وهو من أطول مبني حول العالم ارتفاعه يصل إلي 1000 متر وتم تكفلته حوالي 4.6 مليار سعودي.

ضفنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية كما ذكرنا لكم أهم شروط الحصول علي السكن والسيارة، ونرجو أن نكون قدمنا لكم كافة ما تبحثون عنه حول مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمساعدات والأسر المحتاجة بالمملكة من خلال موقعتنا”ثقفني“