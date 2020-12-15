كيفية الحصول علي 10 ألاف الجواهر فري فاير مجانا 2020 بطريقة صحيحة

كيفية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير free fire مجانا، والتي يحبها جميع اللاعبين سواء كانوا الصغار أو الكبار، وهناك العديد من الطرق الشرعية والطرق الغير شرعية التي قد تسعي إلي القيام باختراق حسابك والقيام بسرقة، لذلك يبحث البعض عن أفضل الطرق بأن يحصل علي جواهر فري فاير مجاني وازداد البحث في جميع مواقع التواصل الاجتماعي للعمل علي شحنها ولعبها لأنها أفضل اللعب المشهورة فري فاير، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية الحصول علي جواهر فري فاير free fire مجانا بدون مشاكل وبطريقة سهلة.شحن جواهر فري فاير free fire
شحن جواهر فري فاير free fire مجانا والتي قد أصدرت عام 2017 ميلادي، وقد انتشرت لعبة فري فاير في السنوات الأخيرة عام 2019، لذلك يبحث الكثير عن شحن جواهر فري فاير بالمجاني لان الجواهر تسمح لهم بشراء الملابس للمحاربين والأسلحة والمضلات وترقية مهاراتك وكل شيء داخل اللعبة، وتتكون للاعبين من 50 لاعب يهبطون معا في جزيرة واحدة تمتلك بيوت صغيرة وعند هبوط كل لاعب سيبحث عن الأسلحة والدروع وأماكن للاختيار بها حتي لا يجده اللاعبين والهدف هو البقاء حيا لأطول فترة ممكنة حيث يبقي فائز واحد في نهاية كل معركة.كيفية الحصول علي جواهر فري فاير free fire مجانا
يبحث الكثير من الأشخاص عن شحن جواهر فري فاير free fire مجانا دون دفع مبالغ باهظة لشركة جارينا، وتستطيع بالتأكيد أن تقوم بالحصول علي جواهر اللعبة القتالية الأشهر فري فاير بشكل مجاني بطريقة صحيحة، وبخطوات كالتالي:
- يجب أن تقوم باستخدام بمتجر جوجل بلاي وتحويل الحساب الخاص لحساب أمريكي، عند استخدام متجر جوجل وذلك من خلال الدخول إلي العلامة الموجودة اعلي وجهة الصفحة الرئيسية بها ثلاثة نقاط ثم نقوم بالتنقل إلي طرق الدفع، ثم قم بالضغط علي العلامة الخاصة جوجل كروم.
- يمكن تبديل المتجر إلي أمريكي بالحساب الخاص بطرق اخري وهي من إعدادات المتجر واختيار علي العلامة التي بها ثلاث نقاط.
- بعد ذلك نقوم بالنقاط باستخدام التطبيقات وذلك عن طريق تثبيت التطبيقات المتعلقة باقوه العروض الظاهرة ثم تحويل تلك النقاط بالرصيد الخاص بك.
- يمكنك أن تحصل علي جواهر فري فاير free fire بجوجل بلاي.
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