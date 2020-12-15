طريقة عمل ايميل هوتميل من الكمبيوتر .. تسجيل دخول الى Outlook Hotmail من الموبايل .. انشاء الهوتميل بالعربي 2021

طريقة عمل ايميل هوتميل بصورة بسيطة وميسرة، حيث يبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل وخدمات الانترنت عن طريقة عمل ايميل هوتميل وتنشيطه باستخدام الهاتف المحمول فقط وبصورة مجانية كاملة، والتي تمكنهم من الحصول على المميزات المختلفة حيث يوفر لكم البريد العديد من الخدمات التي تساعد مستخدمي هوتميل لإدارة الرسائل وتصفيتها بصورة ميسرة، كما يتميز بوجاهة بسيطة سهلة التعامل من قبل جميع الأشخاص والمواطنين، فكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التي سنوضحها لكم الآن.

طريقة عمل ايميل هوتميل جديد من الكمبيوتر

يجب عليكم اتباع عدد من الخطوات الميسرة باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بكم عن طريق اتباع الخطوات التالية وذلك باستخدام أي من المتصفحات المختلفة ومنهم جوجل كروم أو فاير فوكس أو ميكروسوفت وغيرهم من المتصفحات الأخرى، ثم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع https://www.outlook.com/

الضغط على كلمة انشاء حساب جديد.

كتابة عنان البريد الالكتروني الذي يرغب المستخدم في انشاءه على أن يكن العنوان لم يسبق استخدامه من قبل أحد المستخدمين الآخرين.

تحديد نطاق هوتميل بدلًا من نطاق أوتلوك والضغط على كلمة التالي.

تحديد كلمة السر ويجب ألا تقل عن ثمان خانات.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم الأول والاسم الأخير وتاريخ الميلاد.

الضغط على كلمة التالي.

إدخال الرمز المرئي المتغير.

انشاء ايميل هوتميل جديد من الموبايل

كما يمكنكم انشاء ايميل هوتميل جديد باستخدام الموبايل الخاص بكم بكل سهولة من خلال أحد تطبيقات المتصفحات الموجودة على أجهزتكم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب لموقع outlook من خلال التطبيق.

الضغط على التسجيل على الموقع.

كتابة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وتحديد نطاق Hotmail بدلًا من Outlook.

إدخال كلمة المرور.

كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم.

اختيار صورة شخصية لواجهة الايميل.

الضغط على كلمة تسجيل حساب.

طريقة عمل ايميل Hotmail

الدخول مباشرة الى موقع مايكروسفت رابط تسجيل حساب هوتميل . الضغط على الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد. قم بكتابة اسم البريد الذى تريده واضغط على التالي. قم إنشاء كلمة مرور واضغط التالي. قم بتعبئة البينات الشخصية المطلوبة منك. قم باستكمال اعدادت الامان فى حاله فقدت الاميل. واخير الضغط ايقونة انشاء.

كيفية عمل إيميل جديد على الهوتميل بالعربي 2021

فى حاله وجود اى صعوبة فى انشاء اميل هوتميل جديد. يسعدنا تلقي اى استفسار فى التعليقات والاجابة عنه فوراً.