الجدول الزمني لاختبارات الفصل الأول 1442 تعرف على المواد والحصص للاختبارات النصفية

تزامنا مع بقاء عدة أيام على اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 ، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الجدول الزمني لاختبارات الفصل الأول 1442 ، ويترقب التلاميذ بداية انطلاق الاختبارات الالكترونية لتكون أول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الاختبارات الكترونيا وعن بعد بخلاف السنوات الماضية بعد أن كانت في المدارس الحضورية، وفي هذا الصدد نشرت وزارة التعليم جدول الحصص للفصل الدراسي الأول 2020 ، حيث يحتوي جميع المواد والحصص والشعب الدراسية، على أن يبدأ من تاريخ الخامس من شهر جمادى الأول وينتهي يوم الاثنين في الثالث عشر من شهر جمادى الأول 1442.

الجدول الزمني لاختبارات الفصل الأول 1442

وقدمت العديد من المجموعات والشعب من ضمنهم المتخرجين الفئة الأولى والفئة الثانية وكذلك المجموعات السبعة من الأولى وحتى السابعة وغيرها من الشعب، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال، وتتضمن أيضا كافة المواد من بينها الرياضيات والكيمياء والإنجليزي والحاسب والفيزياء والفقه والأحياء والاجتماعيات، وغيرها ولمعرفة جدول الشعب الدراسية 1442 الخاص بجدول اختبارات الفصل الدراسي الأول 2020 يمكن المتابعة خلال السطور المقبلة.

المجموعة الأولى:

تبدأ في اليوم الأول مادة الإنجليزي واليوم الثاني مادة “حاسب 1“، أما يومي الثلاثاء والأربعاء فلا يوجد أي مواد، أما في أيام الخميس والأحد والاثنين يوجد مواد الرياضيات والكيمياء 1 وعلم البيئة على التوالي.

المجموعة الثانية:

يوم الاحد ستبدأ الاختبار لمادة الرياضيات 1 ومن ثم اليوم الثاني لا يوجد أي مواد ليتم استكمال اليوم الثلاثاء في السابع من جمادى الأول مادة علم البيئة، وفي يوم الأربعاء سيكون هناك مادة الكيمياء1، في حين أن يوم الخميس سيكون هناك مادة الإنجليزي، وسيكون يوم الأحد فارغ ولا يوجد أي مادة، وتنتهي الاختبارات بمادة “حاسب 1” يوم الاثنين 13/5/1442.

المجموعة الثالثة:

في أول يوم لا يوجد أي مادة وفي اليوم الثاني ستبدأ مادة الانجليزي وبالتحديد يوم الاثنين 6/5/1442، بينما سيكون اليوم الثالث أيضا فارغ ولا يوجد أي مادة وسيتم استكمال أيام الأربعاء والخميس والأحد والاثنين بمواد “رياضيات 1، حاسب 1، علم بيئة، كيمياء 1” على التوالي بما يتناسب مع الأيام المذكورة.

المجموعة الرابعة:

تبدأ مادة حاسب واحد يوم الاحد 5/5/1442 يوم الاثنين مادة الرياضيات 1 ومن ثم يوم الثلاثاء مادة الكيمياء 1، ومن بعدها يوم الأربعاء “إنجليزي 1” يوم الخميس سيكون فارغ ويوم الأحد سيصادفه مادة علم بيئة، وسيكون يوم الاثنين 13/5/1442 فارغ ولا يوجد أي مادة مطلقا، وفيما يلي باقي المجموعات من خلال بيان توضيحي.

جدول اختبار الفصل الأول المجموعات السبعة الاولى

في الحصة الأولى تكون في مادة الكيمياء في 5/5/1442 وفي الحصة الثانية لن يكون هناك مواد والموافقة يوم الاثنين في يوم الثلاثاء: ستكون مادة الرياضيات 3 يوم الأربعاء مادة حاسب 2 والخميس انجليزي 3 يوم الاحد تكون لمادة التفسير 1 يوم الاثنين وهو اليوم الأخير ستكون مادة الأحياء 2.

في اليوم الأول لا يوجد مواد ويوم الاثنين سيكون مادة الإنجليزي 3 في حين أن يوم الثلاثاء والأربعاء مواد حاسب والاثنين احياء 2 على التوالي يوم الخميس سيصادف مادة الكيمياء 2 والأحد مادة التفسير 1 اليوم الأخير وهو يوم الاثنين تتكون المادة رياضيات 3 الآن إليكم صورة لباقي حصص ومواد هذا القسم “من ع 1 وحتى ع 4” وباقي الأقسام والحصص والشعب.

القسم الثاني من الجدول الزمني لاختبار الفصل الدراسي 1442 الأول