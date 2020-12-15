سيناتور أمريكى بارز: أخيرًا نرى إدارة ترامب تفرض عقوبات على تركيا

جدة - نرمين السيد - قال السيناتور الأمريكى بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء، إنه من الجيد أن نرى إدارة الرئيس دونالد ترامب تفرض أخيرًا عقوبات على تركيا، حسبما نقلت "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وتأتى تصريحات العضو المؤثر فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور الديمقراطى بوب مينينديز، تزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة أمس الإثنين، فرض عقوبات رادعة ضد تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية "إس 400".

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