ترامب يعيد نشر تغريدات عن فوزه فى الانتخابات ويهاجم مسئولى جورجيا

جدة - نرمين السيد - أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، نشر سلسلة من التغريدات التى تعزز مسألة فوزه فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وذلك على الرغم من إعلان المجمع الانتخابى فوز الديمقراطى جو بايدن بالمنصب رسميًا.





وأعاد ترامب نشر تغريدة لـ مات كاوتش، والتى قال فيها: "الرئيس بحاجة إلى عقد مؤتمر صحفى مباشرة بعد أن يتحدث بايدن فى كل مرة ليذكرهم بأنه الرئيس والفائز الشرعى! ليدمر أكاذيبه فى كل مرة!".

كما أعاد الرئيس المنتهية ولايته، مشاركة تغريدة للمحامى لين وود، يتحدث فيها عن ترامب: "هو حقا رجل طيب. إنه لا يحب طرد الناس حقًا. أراهن أنه لا يحب وضع الناس فى السجن ، وخاصة "الجمهوريين".

وأضاف وود فى تغريدته: "أعطى فرصة لكل من حاكم جورجيا، ووزير خارجية جورجيا، وكان ينبغى عليهما الحصول عليها بشكل صحيح. لكنهم رفضوا. قريبا سوف يذهبون إلى السجن".

كما نشر المحامى لين وود صورة ساخرة لحاكم جوروجيا ووزير خارجيتها، وهما يرتديان كمامات عليها علم الصين.