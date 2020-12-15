واشنطن تضع تنظيم سرايا المختار الذى يستهدف البحرين فى قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، وضع تنظيم "سرايا المختار" الذى يستهدف البحرين على قائمة الإرهاب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





ووفقًا لـ"العربية"، قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن تنظيم سرايا المختار يمارس الإرهاب بدعم من إيران، مؤكدًا أن التنظيم يتلقى دعمًا ماليًا ولوجستيًا من الحرس الثورى الإيرانى.

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