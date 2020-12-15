معارض تركى يحرج أردوغان : ابدأ بنفسك وحول مدخراتك لليرة

وفى إحراج للرئيس التركى، طالبه أوزداغ، بأن يكون قدوة لشعبه، وأن يبدأ بنفسه بتحويل مدخراته إلى الليرة، ليكون قدوة للمواطنين الذين يطالبهم بذلك لدعم الاقتصاد المتردى.
وكان أردوغان، قد طالب مواطنيه، أمس الإثنين، بتحويل مدخراتهم إلى الليرة تحسبًا للعقوبات الأوروبية والأمريكية على أنقرة، قائلًا: "ننتظر الدعم من جميع مواطنينا تجاه نضالنا بالاستثمارات التى من شأنها أن تساهم فى الإنتاج والتوظيف، من خلال تحويل مدخراتهم إلى الليرة".
بينما تهاوت الليرة على نحو غير مسبوق أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة ما عمق الأزمة الاقتصادية التى تعيشها تركيا.
وقال أوزداغ ، وهو قيادى سابق فى حزب العدالة والتنمية الحاكم: "الأمة ستدعم هذه الدعوة، لكن عليك أن تقودها، ستكون بداية جيدة إذا حولت مدخراتك، وجميع العقود الحكومية المبرمة بالعملات الأجنبية فى (مناقصات الطرق والجسور من منطلق حق الانتفاع) إلى الليرة"، موجهًا حديثه إلى أردوغان.
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