أول اعتراف جمهوري بفوز بايدن في انتخابات أمريكا

وجه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل"، اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ماكونيل "اعتبارًا من صباح اليوم.. يوجد في بلادنا رسميًا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب".
وأضاف من داخل قاعة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول الأمريكي "المجمع الانتخابي قال كلمته. أريد اليوم أن أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن".
وحسب الشبكة الأمريكية، تعد تهنئة ماكونيل مهمة جدًا بالنظر إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ما زالوا لا يعترفون بفوز بايدن حتى بعد أن أعلن المجمع الانتخابي فوزه رسميًا.
وكان المجمع الانتخابي الأمريكي، أعلن اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.
وحصد جو بايدن على أصوات 302 من المجمع الانتخابي، بينما حصل ترامب على 232 فقط.
ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشعب الأمريكي إلى طي صفحة الانتخابات الأمريكية والعمل على وحدة البلاد.
وطالب بايدن، الأمريكيين بإغلاق صفحة الانتخابات بمجرد تصديق المجمع الانتخابي على فوزه بمنصب رئيس البيت الأبيض.
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