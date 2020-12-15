بعد اتفاق التطبيع.. زيارة عاجلة لوفد إسرائيلي وأمريكي إلى المغرب

صرح مصدر رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "جاريد كوشنر"، مستشار وصهر ترامب، سيقود وفدًا أمريكيًا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل؛ لإجراء مفاوضات حول تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الوفد الأمريكي والفريق الإسرائيلي سيجتمعون معًا، ويتوجهون في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط في إشارة إلى تقدم العلاقات بين البلدين.

وسيغادر كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، وآدم بوهلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يعقد كوشنر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس.

ومن المتوقع أن تقوم شركة طيران العال الإسرائيلية بإجراء أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط.