قرار أمريكي عاجل بتصنيف تنظيم شيعي خطير في البحرين كجماعة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصنيف جماعة "سرايا المختار" في البحرين جماعة إرهابية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إن تصنيف جماعة سرايا المختار جماعة إرهبية يرسل رسالة قوية إلى النظام الإيراني بأننا لن نسمح لوكالاته الإرهابية بتهديد الشعب البحريني والأفراد الأمريكيين المتواجدين هناك".
وأشار بومبيو إلى أن تلك الجماعات خططت لشن هجمات إرهابية تستهدف بحرينيين وأمريكيين.
وسرايا المختار يعد تنظيمًا شيعيًا مسلحًا مصنف على قوائم الإرهاب لدى دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والامارات والبحرين)، ويُشكل إحدى أهم استراتيجيات السياسة الايرانية في دعم الجماعات المسلحة في استهداف الدول العربية، وهو واحد من 3 جماعات شيعية مصنفة على قوائم الإرهاب العربية.
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