هل تستهدف إيران.. تعاون جديد بين أمريكا وإسرائيل في مجال الدفاع الصاروخي

أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن تعاون جديد في مجال الدفاع الصاروخي، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات اعتراض بالذخيرة الحية لنظام ديفيدز سلينج للصواريخ المضادة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم بنجاح اختبار القدرات الدفاعية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأضاف الجيش في بيان، أن التدريبات المشتركة مع نظيره الأمريكي تحاكي هجوما بصواريخ باليستية، حيث يتم اعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، شملت اختبار القدرات الدفاعية، التي أجريت من وسط إسرائيل، نظام الدفاع الصاروخي ديفيدز سلينج، والذي يحاكي هجوما بصواريخ باليستية..

وأضافت الصحيفة أن تصميم الاختبارات عمل على قياس قدرة ميزات النظام من خلال محاكاة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

كما تم إجراء اختبارات طيران إضافية لجمع البيانات الفنية والهندسية المرتبطة بأداء نظام الدفاع الصاروخي وقابلية التشغيل البينية بين طبقات مختلفة من بنية الدفاع الإسرائيلية متعددة المستويات.