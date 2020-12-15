رقم صادم .. لبنان يكشف عن عدد حالات الإصابة بـ كورونا في السجون

كشفت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي بلبنان، اليوم الثلاثاء، عن حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في السجون حتى الآن.

وقالت المديرية في بيان لها، إن حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي وصلت إلى 575 حالة من أصل العدد الإجمالي 622، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات.

يأتي ذلك بعد إجراء 1901 فحصا للنزلاء، مؤكدة أن جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء.

أما في مخفر بعلبك، تم تشخيص حالتَين إيجابيتين بفيروس كورونا، كما ظهر حالتين مصابتين في سجن قصر عدل طرابلس.

وفي سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات كورونا، تم رصد 5 حالات ايجابية، أما في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من أعراض طفيفة، لكن وضعهما مستقر، لكن باقي المصابين وعددهم 237 فتماثلوا للشفاء.

وفي نظارة فصيلة القبة، رصدت المديرية إصابة 3 أشخاص، أما في نظارة فصيلة عرسال، تبين وجود حالة إيجابية واحدة.

وأشارت المديرية إلى وجود حالة إصابة في نظارة مخفر برج الملوك، أما في نظارات وحدة شرطة بيروت، لم يعد هناك حالات إيجابية، فيما تعافت 7 إصابات.

ولفتت إلى أنه بعد إجراء فحوصات كورونا على نظارات وحدة الشرطة القضائية، تبيّن وجود 7 حالات إيجابية، فيما تعافى 7 آخرين.