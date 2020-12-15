نتائج نظام نور بالهوية الوطنية 1442 المركزي بدون رقم سري عبر موقع Noor results

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية 1442 المركزي لنتائج الطلاب للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، بالإضافة إلى رابط دخول نظام نور Noor لمتابعة الحساب الشخصي الخاص بك علي النظام من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقيق المكون من أربعة أرقام، حيث يتم عرض كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمجال التعليمي للطلاب/الطالبات والمعلمين/المعلمات، وكذلك يتيح لأولياء الأمور إمكانية متابعة أبنائهم، بالإضافة إلي نظام نور تسجيل ولي الأمر.

حيث تسعي وزارة التعليم علي توفير نظام إلكتروني شامل يقدم كافة الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها المعلم/المعلمة وكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، لذلك قامت الوزارة بإنشاء وإطلاق موقع إلكتروني مختص بعرض نتائج الاختبارات للطلاب والطالبات، كما يمكن أيضاً لولي الأمر أن يقوم بتسجيل دخول نظام نور لولي الأمر للاستفادة من خدمات نور التي يقدمها مثل تسجيل الطلاب الجُدد ومتابعتهم، وقد جاء كل ذلك من أجل الارتقاء بمستوي التعليم السعودي.

نتائج نظام

تقوم وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بعد أن تقوم برصد الدرجات وإصدار الشهادات للطلاب والطالبات، حيث يمكنكم بعد تفعيل الوزارة للموقع الرسمي للنتائج، الاستعلام عن نتائج نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري إلكترونياً عبر موقع نور noor.moe.gov.sa المركزي لشهادات الطلاب بمراحل التعليم عام.

فهو يعد بوابة إلكترونية مُتكاملة تختص بالعملية التعليمية بالمملكة، حيث تقدم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الطالب وولي الأمر من حيث التسجيل وإعلان النتائج والحصول علي إشعارات الطلاب وعمليات المراجعة والاعتراض علي العلامات، وتم إعلان نتائج نظام نور بالهوية وفقاً للخطة الزمنية المُعتمدة والمواعيد المقررة في التقويم الدراسي الجديد، ويتيح موقع نظام نور حالياً تسجيل ولي الأمر للأبناء.

كما أتاح موقع نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي تحت خانة “رابط التسجيل لولي أمر جديد”، فبعد القيام بالتسجيل يتم الحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور التي تُمكن ولي الأمر من تسجيل الأبناء سواء طالب أو طالبة المستجد عبر موقع نور بالسجل المدني، وتعتمد الوزارة علي آلية جديدة تم الانتهاء منها، بهدف تعديل درجات الطلاب وتشتمل الآلية الجديدة علي 20 نموذجاً بحسب الحالات الخاصة بالطلاب والطالبات.

رابط دخول موقع نور الرسمي. رابط نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa) سيتم التحويل للموقع الرئيسي لحين تفعيل موقع نظام نور بالهوية فقط.



توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ومن يرغب في التعرف على آلية توزيع الدرجات لطلاب المراحل الثلاث، يمكنه ذلك من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

آلية توزيع درجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص 100 درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص 50 درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية من خلال الفيديو التالي:

آلية توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

تم الإيضاح من جانب وزارة التعليم عام فيما يتعلق بآلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، ويتم إخراج نتائج نظام نور بالهوية من الحساب الشخصي على الحساب، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري من خلال الفيديو التالي:

موقع نظام نور المركزي

مازال يستقبل موقع نور طلبات الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقامت وزارة التعليم السعودية بوقف خدمة الاستعلام الإلكترونية مؤقتاً عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لوجود خلل في النظام، ونجدد علي حضراتكم الدعوة، أنه في حال وجود شكوي من الرابط المرفق، قم بترك تعليق وسوف نساعدكم في الحصول علي النتيجة.

وهناك بعض الطلاب عاجزون عن الوصول للنتيجة، ويرجع ذلك إلي العطل الذي أدي إلي حجب نتائج بعض المدارس، وقد قامت هذه المدارس بمحاولات من أجل توفير طريقة أخري للإعلان عن النتائج بعيداً عن موقع نور برقم الهوية، وقامت أيضاً وزارة التعليم بتحديث النظام الإلكتروني لموقع نور، من أجل استيعاب كافة المُستعلمين.

ويأتي ضمن خدمات نظام نور الإلكتروني معرفة نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري، حيث يستأنف كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية عبر موقع نور الرسمي noor moe gov sa لشهادات الطلاب بمراحل التعليم العام الذي أنشأته وزارة التعليم خصيصاً من أجل الطلاب لتوفير الوقت والجهد علي أولياء الأمور والطلاب.

نظام نور الجديد 1442

أطلق نظام نور واجهته الجديدة من خلال تحديثات جديدة تمت علي النظام، فقد أصبح متاحاً الآن التعديل علي مادة التدريس من جانب قائد المدرسة، وأيضاً التعديل علي ملف الإداري من قبل قائد المدرسة، والتعديل علي بيانات المعلمين للمدارس الأهلية من قبل قائد المدرسة، ومن خلال الرابط الرسمي يمكنكم دخول موقع نور للإطلاع علي نتائج موقع نور والتحديثات الجديدة للنظام.

تحديث: تم فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات علي نظام نور الإلكتروني، من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب من لتسجيل الطلاب نظام نور، ووجه النظام إلي ضرورة التأكد من عدم وجود طلاب غير مسجل لهم جدول، لأنه في حال عدم تسجيل جدول لن يتم فتح أيقونة الدرجات إذا كان هناك طالب غير مسجل له جدول.

وقد تم التوجيه بأن يتم تسجيل الغياب في نظام نور فوراً، عبر استمارة متابعة الانضباط المدرسي، ومن ثم إبلاغ أولياء الأمور عند غياب الطالب أو الطالبة بإجراءات وقواعد وأنظمة السلوك والمواظبة، وسيتم تنفيذ زيارات إشرافية للمدارس للتأكد من تسجيل الغياب في نظام نور برقم الهوية الوطنية، وسيتم تكريم الطلاب الحاضرين، وكذلك تكريم المعلمين/المعلمات الذين لهم دور في حضور الطلاب.

نظام نور الإلكتروني

تخدم بوابة نظام نور نتائج الطلاب كافة المستفيدين من العملية التعليمية، سواء كانوا مدراء مدارس أو طلاب أو معلمين ومديريات وإداريين، وغيرهم من المستخدمين، حيث يتم دخول الموقع الإلكتروني للنظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل مستفيد، ويوفر النظام الجداول الدراسية بالنسبة للطلاب والتعرف علي مواعيد الحصص، وأيضاً يتيح التعرف علي جدول الاختبارات الخاص بالطالب والإحاطة بموعد البداية والنهاية، وكذلك يوفر نتائج نظام نور بالهوية للطلاب بالمملكة.

تحديث: من المقرر ووفقاً للخطة الزمنية لمتابعة أعمال اختبارات الطلاب للعام الدراسي الجاري، ومن ثم إخراج النتائج عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية، فسيتم الانتهاء من إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم المستمر للفترة الثانية الخاص بالمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة، ومن ثم البدء في تسليم التقارير، والجهة الرئيسية المسئولة عن ذلك هو مدير المدرسة، وإدارة الاختبارات والقبول كجهة مساندة.

تحديث: اليوم هو أخر موعد لاكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة والمواد التي لها جانبان، ويتم الإدخال من الجهة الرئيسية المتمثلة في مدير المدرسة، والجهة المساندة هي إدارة الاختبارات والقبول، ويتم إخراج نتائج نظام نور بالسجل المدني عبر الموقع الإلكتروني النظام المركزي، ويمكنكم دخول موقع Noor من خلال الرابط المباشر المرفق بالموضوع، ونوافيكم بأخر المستجدات حول النظام عبر موقعنا.

موقع نور المركزي 1442

من خلال موقع نور الرسمي بإمكانك إدخال التعديلات علي الملف الشخصي الخاص بالطالب، كما يوفر لك النظام إمكانية التعديل علي الملف الأكاديمي للطالب، وسيتم البدء في اختبارات الفصل الدراسي الأول التحريرية هذا الأسبوع، ويتم دخول موقع نور برقم السجل أو برقم الهوية أثناء عرض نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول والثاني، أما الآن فدخول نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر.

تحديث: في ظل الحرص الدائم والمستمر من قبل وزير التعليم السعودي علي مشاركة أبنائه الطلاب/الطالبات في التعليم العام والعالي، بالمناسبات الخاصة بالعملية التعليمية، فقد جاءت رسالته اليوم بمناسبة البدء في اختبارات منتصف العام الدراسي الجاري، وكان نصها كالآتي:

مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ييسر لكم سُبل النجاح، ومواصلة مسيرة العلم والتعلم، لتحققوا طموحاتكم وآمالكم،فثقة ولاةَ أمرنا -حفظهم الله- بكم كبيرة في بناء الوطن.

تحديث: يتيح موقع نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج، إمكانية استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط عبر نظام نور بالسجل المدني، وذلك في حال تم إطلاق الموقع المختص بدخول النظام noor results للاستعلام عن النتائج، ولم تقم وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن إتاحة هذا الرابط حتي الآن، وعند الإعلان عن تفعيل موقع نتائج نظام نور بالهوية الرابط الرسمي للوزارة سنقوم بتوفيره عبر ثقفني فور إطلاقه بمشيئة الله تعالى.

نتائج نظام نور بالسجل 1442

يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من جانب وزارة التعليم السعودية في أوقات الاستعلام عن النتائج بعد رصدها وإطلاقها، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب.

وقد تم تنشيط رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة معتمدة من المدرسة التابع لها الطالب، فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالسجل المدني لاستخراج نتائج الطلاب بالهوية 1442، ويقدم موقع ثقفني أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية.

تحديث: يبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لاستخراج نتائج الطلاب 1442 لمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وهنا نود أن نُخبركم أنه لم يتم تفعيل رابط استعلام نتائج الطلاب برقم السجل المدني وبدون رقم سري من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة حتى الآن، وسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى فور إطلاقه عبر موقعنا موقع ثقفني.

الاختبارات النهائية 1442

تم إيضاح بعض الأمور التي تتعلق بالاختبارات النهائية 1442 من جانب وزارة التعليم عام في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها ما يلي: