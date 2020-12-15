طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر 1442 بالصف الأول الابتدائي بالهوية الوطنية

ننشر كيفية أو طريقة التسجيل في نظام نور للمُستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من حساب نظام نور لولي الأمر المركزي، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات الجُدد بالصف الأول للالتحاق بالعام الدراسي الجديد المقبل، حيث يتيح النظام المركزي التعليمي إمكانية تسجيل الطلاب المُستجدين بالصف الأول الابتدائي من خلال إحدى الحسابين التاليين:

حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي المربوط ببيانات الطالب.

الشخصي المربوط ببيانات الطالب. حساب قائد المدرسة في نظام نور 1442هـ.

وقد أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري من أجل استخراج شهادات الطلاب بمراحل التعليم العام (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط فور تفعيله رسمياً من جانب الوزارة، ورابط تسجيل طالب مستجد في نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور من حساب نظام نور ولي الأمر، بالإضافة طريقة تسجيل طالب في نظام نور المركزي.

تم إصدار تعميماً من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية يتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وذلك من مُنطلق أهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب والطالبات الجُدد في الصف الأول للعام الدراسي القادم 1442 الذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 30 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 11 مُحرم 1441هـ.

وقد نوهت الوزارة على ضرورة اعتماد التعميم الصادر والعمل به وإبلاغه لجميع مدارس التعليم العام الابتدائي الحكومي والأهلي “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة” والمدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية، كما أعلنت عن توافر رابطين لتسجيل الطلاب في نظام نور 1441 وفق طريقة التسجيل في نظام نور للمُستجدين المرفقة بالمقال.

حيث توفر الوزارة روابط التسجيل في نظام نور وفقاً لنوع المستخدم سواء كان المُستخدم ولي أمر أو قائد مدرسة، حيث يتيح النظام المركزي أمام أولياء الأمور إمكانية تسجيل طالب جديد بالصف الأول من حساب نظام نور لولي الأمر المربوط ببيانات الطالب، كما يتيح إمكانية تسجيل طالب جديد بالإنابة عن ولي الأمر الذي لا يملك القدرة على تسجيل أبنائه من جانب قائد المدرسة.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي “بيانات المستخدم”

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طالب جديد في نظام نور من خلال أيقونة “تسجيل طالب جديد” وفقاً للمواعيد الرسمية المعلن عنها من جانب الوزارة بالتعميم الصادر عنها، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور من حساب ولي الأمر الشخصي. من القائمة الرئيسية اضغط على “تسجيل الأبناء”. اختيار “تسجيل طالب جديد”. تعبئة البيانات المطلوبة وإدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب أو الطالبة. اختيار صلة القرابة. كتابة رقم الهوية الوطنية / رخصة الإقامة للأب. اختيار جنسية الطالب المرغوب في تسجيله. تعبئة تاريخ ميلاد الطالب أو الطالبة، ثم الضغط على “تسجيل” تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمُستخدم المُحددة بعلامة حمراء.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور “بيانات المدرسة”

ويجب على ولي الأمر القيام بإضافة رقم الجوال الخاص به وبريده الإلكتروني،وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة التي تتعلق بتعبئة “بيانات المستخدم”، فيتم استكمال طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر من خلال إدخال “بيانات المدرسة” المطلوبة لإكمال عملية تسجيل طالب مُستجد في نظام نور المركزي

قم باختيار نوع المدرسة ثم إدارة التعليم ثم مكتب التعليم. اختيار المدرسة المرغوب تسجيل الطالب بها. عند ظهور هذه العلامة (∅) بجانب المدرسة فهذا يعني أن المدرسة مزدحمة ولا يُمكن التسجيل بها. يُمكن التسجيل بالمدرسة المزدحمة على مقاعد الانتظار بعد اختيار مدرسة بديلة تكون قريبة من منزل الطالب. اضغط على المربع الخاص بـ “التعهد”، ثم الضغط على أيقونة “تسجيل”.

بعد إتمام كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح، فبذلك يكون ولي الأمر قد أتمم عملية تسجيل طالب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد المُقبل 1442 عبر موقع نور بالهوية الوطنية، وذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في نظام نور 1441 الموضحة من خلال النقاط السابقة.

رابط نظام نور بالهوية الوطنية لنتائج الطلاب

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لاستخراج شهادات الطلاب عبر موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، وذلك للتيسير على أولياء الأمور والطلاب والطالبات عند استخراج نتائجهم، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa). رابط نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa).

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

ويمكنكم الآن الدخول إلى نظام نور 1442 الحساب الشخصي من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور “بيانات المستخدم” عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نظام نور المركزي الرسمي، أما عن رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري فقط، فلم يتم تفعيله حتى الآن، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني الآن.