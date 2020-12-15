زعيم الجمهوريين يعترف بفوز بايدن ويشكر ترامب

وقال ماكونيل فى تصريحاته أمام مجلس الشيوخ: "ابتداء من هذا الصباح لدى بلادنا رسميًا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب"، مضيفًا أن "المجمع الانتخابى قال كلمته اليوم، وأود أن أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن".
وتأتى تصريحات القيادى الجمهورى وزعيم الأغلبية عن فترة رئاسة دونالد ترامب بصيغة الماضى، وامتداحه إنجازات الإدارة الحالية بما فيها "ازدهار البلاد" والسياسة الخارجية والتعيينات القضائية و"التغييرات التشريعية الشجاعة".
واختتم ماكونيل، قائلاً: "سيستغرق الأمر أكثر من كلمة لإبراز المكاسب التى حققتها إدارة ترامب للشعب الأمريكى، الذى أقسم أنه سيُحرك واشنطن ويقود بلادنا إلى الإنجازات فى الداخل والخارج حقق ذلك بالفعل".
وتابع: "يستحق الرئيس ترامب ونائبه مايكل بنس شكرنا وتقديرنا على عملهما الدؤوب وأدوارهما المحورية فى كل تلك الانتصارات وغيرها الكثير".
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