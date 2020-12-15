بوكوحرام تتبنى عملية اختطاف مئات الطلاب شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات النيجيرية، وفق وسائل إعلام محلية، استمرار اختفاء 330 طالبًا بعدما تعرضت مدرستهم الثانوية الحكومية فى منطقة كانكارا لهجوم على يد مسلحين مساء الجمعة.
مما يذكر أن نحو 600 طالب تمكنوا من الهرب والنجاة من الاختطاف بعدما توجهوا نحو الغابة القريبة من المدرسة، وخرجوا منها تباعا مع انتهاء الهجوم.
ومنذ عام 2015، نفذت الجماعة هجمات فى البلدان المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، ولقى ما لا يقل عن ألفى شخص مصرعهم خلال هجمات الجماعة فى حوض بحيرة تشاد.
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