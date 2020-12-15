ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بالبرازيل إلى 6.93 مليون

جدة - نرمين السيد - كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البرازيل إلى 181.835 وفاة. ووفقاً للبيانات، تعافى 6.16 مليون حالة من المصابين بوباء كورونا فى البرازيل، وذلك بعد 41 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة فى البلد اللاتينى.

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