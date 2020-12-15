ميركل تعرب عن قلقها البالغ تجاه تطور جائحة كورونا في البلاد

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمين "صعبين جدا".
وأفادت وكالة "رويترز" بأن تصريحات ميركل جاءت خلال اجتماعها بالنواب المحافظين اليوم الثلاثاء، وتزامنا مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بألمانيا.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و351510 بعد تسجيل 14432 حالة جديدة.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22475 بعد تسجيل 500 وفاة جديدة.
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