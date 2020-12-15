أعلنت وزارات الصحة في 8 دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، تنظيم حملات للتطعيم ضد كورونا بمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا و5 دول أخرى.
وأفاد البيان الصادر عن تلك الدول، بأن الدول الأوروبية ستمول "تنسيق إطلاق حملات للتطعيم ضد كورونا" وستتشارك في المعلومات حول كيفية سير حملات التطعيم ضد الفيروس، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ونوهت "رويترز" بأن البيان تم إصداره بواسطة إيطاليا ووقعت عليه وزارات الصحة في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا وسويسرا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت قبل يومين، أن التلقيح ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من ترخيص اللقاح المتوقع بنهاية ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي قرارًا بحلول 29 ديسمبر الجاري بشأن الموافقة على استخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم مواطنيها بلقاح شركتي فايزر وبايونتك المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 8 دول.. إعلان أكبر حملة تطعيم في أوروبا للوقاية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.