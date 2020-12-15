بمشاركة 8 دول.. إعلان أكبر حملة تطعيم في أوروبا للوقاية من كورونا

أعلنت وزارات الصحة في 8 دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، تنظيم حملات للتطعيم ضد كورونا بمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا و5 دول أخرى.

وأفاد البيان الصادر عن تلك الدول، بأن الدول الأوروبية ستمول "تنسيق إطلاق حملات للتطعيم ضد كورونا" وستتشارك في المعلومات حول كيفية سير حملات التطعيم ضد الفيروس، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ونوهت "رويترز" بأن البيان تم إصداره بواسطة إيطاليا ووقعت عليه وزارات الصحة في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا وسويسرا.