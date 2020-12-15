طريقة تسجيل الدخول في أبشر الجوازات السعودية للأفراد موقع وزارة الداخلية السعودي

طريقة تسجيل الدخول في أبشر الجوازات السعودية للأفراد، والتي تعد من أبرز وأهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بهدف تقديم المساعدة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية لإنجاز المعاملات بصورة الكترونية ميسرة من خلال منصة أبشر الالكترونية الرسمية دون الحاجة للذهاب إلى إحدى فروع الجوزات الموجودة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك ضمن باقة من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت ومنها المتعلقة بخدمات المرور وأخرى بالأحوال المدنية وغيرهم من الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة وغيرهم.طريقة تسجيل الدخول في أبشر الجوازات السعودية
توفر وزارة الداخلية الجوازات السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية عدد من الخدمات الالكترونية الميسرة والتي تقدمها لجميع مواطني المملكة سواء حاملي الجنسية أو الوافدين إليها، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال منصة أبشر خدمة الجوازات السعودية والتي يمكنكم الانتقال إليها عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول
- اختيار أفراد من الواجهة الأساسية للموقع.
- التسجيل في أبشر افراد وادخال اسم المستخدم أو رقم الهويّة وكلمة المرور بصورة صحيحة.
- الضّغط على تسجيل الدخول.
- اختيار خدمات ثم الخدمات.
- اختيار خدمة الجوازات وتحديد الخدمة المطلوبة.
يستطيع جميع مواطني المملكة السعودية والمقيمين بأراضيها التسجيل في منصة أبشر للأفراد عن طريق انشاء حساب جديد في المنصة الالكترونية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة أبشر https://www.absher.sa/portal/landing.html.
- اختيار خدمات الأفراد.
- الضغط على كلمة مستخدم جديد.
- كتابة جميع المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة.
- إدخال الرمز المرئي المتغير.
- الضغط على كلمة الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.
- بعد التأكد من صحة جميع البيانات يتم الضغط على كلمة التالي.
- اتباع باقي الخطوات إلا أن يتم الانتهاء من إنشاء الحساب بصورة صحيحة.
اهم الخدمات التى يقدمه موقع ابش الجوزات السعودية هى:-
- الاستعلام عن صلاحية الاقامة في أبشر، وهى خدمه مخصصة للمقيميين فى السعودية للاستعلام عن صلاحية الاقامة ومتى موعد تجديدها.
- الاستعلام عن موظف وافد في أبشر.
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