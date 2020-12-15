تمويل بدون كفيل وتصل قيمة إلى 750 ألف ريال من شركة اليسر

تمويل بدون كفيل مقدم من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة اليسر تقدم قرض شخصي بدون كفيل وذلك لكي يستطيع العميل الحصول على تمويل بأقساط مرنة وميسرة وبهامش ربح تنافسي ومن خلال هذا القرض الشخصي يستطيع العميل الحصول على سيارة الأحلام ويتميز أيضاً هذا التمويل أنه يدعم تمويل السيارات المستعملة ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل تفاصيل هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر للتمويلمزايا التمويل
تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة اليسر وبه العديد من المميزات الأخرى وسوف نتعرف عليها وهي
- القرض الشخصي من شركة اليسر للتمويل يبلغ قيمة القرض حتى 750 آلف ريال سعودي
- يتميز القرض الشخصي المقدم من شركة اليسر للتمويل بالسعودية بأن العميل يستطيع الحصول على هذا التمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن
- التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية يتميز بهامش ربح تنافسي
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه يدعم تمويل السيارات المستعملة
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لدى شركة اليسر تتوافر لدية كل شروط وأحكام الحصول على التمويل
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال ولا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال للعملاء الغير سعوديين
- يشترط أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل على رأس العمل مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر للمواطنين السعوديين و 6 اشهر للمقيمين داخل السعودية
- يستطيع العملاء الذين عمرهم لا يقل عن 18عام وحتى 60 عام التقدم بطلب الحصول على القرض لدى شركة اليسر
- على العميل المتقدم تقديم هوية سارية المفعول
- يقدم العميل رخصة قيادة سارية
- على العاملين بالقطاع الخاص تقديم خطاب تعريف بالراتب موقع من الغرفة التجارية بالمملكة
- على العملاء الغير سعوديين تقديم جواز سفر ساري المفعول
- على العملاء تقديم كشف حساب بنكي
- على العملاء عرض قيمة السيارة
- يستطيع العملاء التقديم من خلال الدخول على صفحة اليسر للتمويل
- إدخال جميع البيانات المطلوبة
- بعد توافر جميع الأحكام والشروط
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