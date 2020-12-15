تمويل بدون كفيل وتصل قيمة إلى 750 ألف ريال من شركة اليسر

تمويل بدون كفيل مقدم من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة اليسر تقدم قرض شخصي بدون كفيل وذلك لكي يستطيع العميل الحصول على تمويل بأقساط مرنة وميسرة وبهامش ربح تنافسي ومن خلال هذا القرض الشخصي يستطيع العميل الحصول على سيارة الأحلام ويتميز أيضاً هذا التمويل أنه يدعم تمويل السيارات المستعملة ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل تفاصيل هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر للتمويل

مزايا التمويل

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة اليسر وبه العديد من المميزات الأخرى وسوف نتعرف عليها وهي

القرض الشخصي من شركة اليسر للتمويل يبلغ قيمة القرض حتى 750 آلف ريال سعودي

يتميز القرض الشخصي المقدم من شركة اليسر للتمويل بالسعودية بأن العميل يستطيع الحصول على هذا التمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن

التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية يتميز بهامش ربح تنافسي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه يدعم تمويل السيارات المستعملة

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لدى شركة اليسر تتوافر لدية كل شروط وأحكام الحصول على التمويل

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل يحصل على دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال ولا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال للعملاء الغير سعوديين

يشترط أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل على رأس العمل مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر للمواطنين السعوديين و 6 اشهر للمقيمين داخل السعودية

يستطيع العملاء الذين عمرهم لا يقل عن 18عام وحتى 60 عام التقدم بطلب الحصول على القرض لدى شركة اليسر

على العميل المتقدم تقديم هوية سارية المفعول

يقدم العميل رخصة قيادة سارية

على العاملين بالقطاع الخاص تقديم خطاب تعريف بالراتب موقع من الغرفة التجارية بالمملكة

على العملاء الغير سعوديين تقديم جواز سفر ساري المفعول

على العملاء تقديم كشف حساب بنكي

على العملاء عرض قيمة السيارة

يستطيع العملاء التقديم من خلال الدخول على صفحة اليسر للتمويل

إدخال جميع البيانات المطلوبة

بعد توافر جميع الأحكام والشروط

شروط الحصول على المنتج من شركة اليسرالمستندات المطلوبةطريقة التقديم بطلب التمويل