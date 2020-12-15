نظام نور للنتائج بالسجل المدني 1442 لاستخراج شهادات الطلاب بدون رقم سري

نوفر رابط دخول نظام نور للنتائج بالسجل المدني وبدون رقم سري أو رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري فور تفعيل الوزارة الرابط الرسمي بمشيئة الله تعالى، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الوقت الحالي لتفعيل وتنشيط رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط.

فبعد الانتظار الكبير من المواطنين المستفيدين من خدمات نظام نور المركزي التعليمي، لإعلان الوزارة عن إتاحة رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، فقد وجب علينا إخباركم بأنه لم يتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط حتى الآن، ومن يرغب في اتباع رابط دخول موقع نور لنتائج الطلاب المركزي أو دخول نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر، فبإمكانه ذلك الآن من خلال الرابط الرسمي المرفق لحين إطلاق الوزارة للرابط الأخر.

نظام نور للنتائج بالسجل 1442

يعد موقع نور للنتائج من أهم المواقع الإلكترونية المختصة بالمجال التعليمي، فهو المرجع الرئيسي لكافة منسوبي التعليم السعودي سواء كانوا مدراء المديريات التعليم والمدارس وكذلك المعلمين والطلاب والإداريين، وأولياء الأمور أيضاً، حيث يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية التسجيل في نظام نور 2020، حيث يتم تحديد دور ومهام لكل شخص مستفيد من خدمات موقع نور، وتتداخل الأدوار بينهم مما يؤدي إلي ترابط النظام بينهم، ويعتمد تنفيذ كلٍ منهم لوظيفته علي المستخدم الأعلى منه في الهيكل التنظيمي للنظام التعليمي.

وقد تم وضع خطة زمنية ضمن التقويم الدراسي 1442 خاصة بأعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية أو موقع نور لنتائج الطلاب باسم المستخدم ورقم السر، وطبقاً لهذه الخطة فإن الاختبارات التحريرية للمرحلتين المتوسطة والثانوية نظام المقررات للفصل الدراسي الأول سوف تتم طبقاً للموعد المحدد بالتقويم الدراسي.

ويتم رصد الدرجات أولاً بأول في موقع نور للنتائج برقم الهوية، ثم إخراج شهادات الطلاب عبر نظام نور للنتائج بالسجل المدني، ويمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور المركزي 1442 من خلال الفيديو التالي:

رابط دخول موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية 1442

أصبح بإمكانكم الآن استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من خلال دخول موقع نور بالسجل عن طريق اتباع الرابط المباشر للاستعلام عن نتائج نظام نور الرسمي، المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب، وفي ظل بحث العديد عن رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر 1442، فيرجي العلم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية أصبح متاحاً الآن، ويمكنكم الاستعلام الآن من خلال رابط دخول نظام نور للنتائج بالسجل الرسمي التالي:

رابط موقع نور باسم المستخدم وكلمة السر. رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. (مُعطل حالياً)

يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية من جانب وزارة التعليم لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة قد تم اعتمادها من قبل المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة بالمملكة العربية السعودية، فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر من خلال اتباع رابط نظام نور للنتائج بالسجل المرفق.

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

موقع نور لنتائج الطلاب

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من رصد الدرجات، ويجب العلم أن رابط نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور هو الموقع المتوفر حالياً، وسيتم إشعاركم بالرابط الجديد بالهوية فور تفعيله من جانب الوزارة مباشرةً بمشيئة الله تعالى.