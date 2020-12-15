تطبيق صحتي وزارة الصحة تعلن بدء التسجيل للحصول علي اللقاح

تطبيق صحتي وزارة الصحة أعلنت التسجيل للقاح الجائحة، فأعلنت تطبيق صحتي بدء تسجيل للحصول علي لقاح الجائحة، فوزارة الصحة تسعي لتقديم كافة الطرق والوسائل للحماية من تلك الجائحة، أو أنخفاض نسب إصابة الأشخاص بها في المملكة العربية السعودية، حيث سبق وقدمت الوزارة تطبيق يحذر المواطنين من وجود أشخاص حاملة لتلك الجائحة الجديدة، سوف نقدم للمواطنين بالمملكة كافة المعلومات الخاصة بتطبيق صحتي الإلكتروني من خلال موقعنا.

تطبيق صحتي وزارة الصحة للخدمات الطبية

هذا التطبيق تطبيق يهتم بصحتي وبصحة كل مواطن بالمملكة فالهدف الأساسي له هو تسهيل تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فبرنامج صحتي يسهل علي كل المواطن إمكانية الحصول علي المعلومات الصحية والاستفادة من خدمات القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الصحة تسعي للحفاظ علي صحة كل مواطن بالمملكة وبذلك نضمن تحقق السلامة العامة للمواطنين في كل مكان في المملكة.

التسجيل بتطبيق صحتي للحصول علي اللقاح

ذلك التطبيق متاح لكافة المواطنين بالمملكة بدون أي رسوم يمكن تحميله علي كافة الهواتف الذكية، حيث ذكرت هيئة الغذاء والدواء أنها قامت بعدة تجارب لإنتاج لقاح يعالج تلك الجائحة، فذلك اللقاح يعتبر فعال وقوي يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للإنسان، فإن اللقاح المخصص للجائحة يقدم مجاني للمواطنين كما أن الحصول علي هذا اللقاح أختياري وليس أجباري أي للأشخاص الذين لديهم رغبة بأخذه، ويمكن الحصول عليه عن طريق التطبيق ولذلك يجب تحميل التطبيق كما أوضحت الوزارة عبر صفحتها.

مراحل الحصول علي اللقاح بالفئات المستهدفة

قامت الوزارة بتقسيم الحصول علي اللقاح للمواطنين والمقيمين إلي ثلاث مراحل حسب الفئات المستهدفة في المملكة، وتلك المراحل تكون كالأتي: