فري فاير .. احصل على شخصية كريستيانو رونالدو بمميزات خرافية في لعبة free fire

إطلاق شخصية كريستيانو رونالدو في لعبة فري فاير جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لعشاق لعبة فري فاير حول العالم، وقد أرسلت الشركة فعلياً هذه الشخصية لكبار اللاعبين ومشاهير اليوتيوبر وذلك لتجربة الشخصية وتطويرها، وجائت شخصية كريستيانو رونالدو في لعبة فري فاير بمميزات رهيبة ورائعة، مليئة بالتشويق والتحدي، ومنذ إعلان اليوتيوبرز عن الشخصية واصبح هناك رغبة ملحة في الحصول على الشخصية وتجربتها من قبل العديد من لاعبي فري فاير، وخاصة بعد تجربة الشخصية وعرض المميزات الرائعة التي جائت بها، ولكن يعتبر هذا أمر طبيعي حيث أن كريستيانو رونالدو من اشهر الشخصيات حول العالم، وبالتالي حينما يبرز مطوري لعبة فري فاير الشخصية وإطلاقها رسمياً في لعبة فري فاير لابد وان تكون مميزة بشكل كبير.

مميزات شخصية كريستيانو رونالدو في فري فاير

هناك مجموعة من المميزات الخرافية في شخصية كريستيانو الجديدة في لعبة فري فاير free fire ونستعرض جانب من هذه المميزات كما يلي:

تقوم الشخصية بتكوين هالة لحماية اصدقائه بمقدار 600 من الضرر الموجه من الأعداء.

يمكنك التصويب على الأعداء داخل دائرة الحماية دون أن تصاب من تصويباتهم.

زيادة نسبة الحركة وسرعة اللاعب بمقدار 30% عن الشخصيات الأخرى.

زيادة سرعة أعضاء فريق كريستيانو رونالدو في فري فاير بمقدار 15%.

مدة دائرة الحماية التي تنشئها شخصية كريستيانو 9 ثوان.

في حال الرغبة في تكرار هالة الحماية لا بد من انتظار مدة 40 ثانية.

تطوير شخصية كريستيانو في فري فاير

يمكنكم تطوير الشخصية والحصول على مميزات إضافية اخرى وذلك من خلال استخدام البطاقات التالية:

البطاقة الخضراء تحصل على المستوى الرابع للشخصية.

البطاقة الحمراء تحصل على المستوى الخامس للشخصية.

البطاقة الذهبية بقيمة 5000 جوهرة تحصل على المستوى الأخير للشخصية.

الحصول على شخصية كريستيانو في فري فاير

لا شك أن العديد من محبي لعبة فري فاير يرغبون باشتياق في استخدام كريستيانو في لعبة فري فاير وخاصة بعد طرح هذه المميزات أمامكم، وبالتالي فإن الشخصية سوف تطلقها فري فاير رسمياً لجميع اللاعبين ويمكن للعديد من لاعبي فري فاير الحصول عليها بداية من يوم 19 / 12 / 2020 حيث ستكون متوفرة بشكل رسمي في اللعبة.

مهارات الشخصية

كريستيانو في فري فاير يتميز بالسرعة والأناقة، حيث يمكن لأي لاعب أن يقوم بتغيير ملابس شخصية كريستيانو ليرتدي ملابس رياضية حيث تتوفر ملابس رياضية بنفس رقم اللاعب في كرة القدم، وهو ما يزيد من الحماس والشعور بالتحدي، ويجعل الخصوم يشعرون بالرعب في حال مواجهتهم، نظراً للتطور الكبير الذي تأتي به هذه الشخصية.