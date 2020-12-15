نقل كفالة وافد بدون موافقة الكفيل أونلاين عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

شروط نقل كفالة بدون موافقة الكفيل تعتبر من الموضوعات التي يتم البحث عليها للعاملين داخل المملكة العربية السعودية لما لها من أهمية في تطور الشخص وظيفياً وتنقله من وظيفة إلي أخري أفضل, حيث أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لأي موظف اجنبي داخل الأراضي السعودية أن يقوم بتقديم طلب لنقل كفالته عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات محددة, لذلك وسوف نبرز لكم شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شروط نقل كفالة بدون موافقة الكفيل

هناك بعض من الشروط التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي يجب أن تتوفر في العامل المتقدم لنقل كفالته من كفيله بدون موافقته.

يجب أن يكون الكفيل الذي تعمل لديه أن يكون في نطاق الأحمر أو الأصفر في برنامج نطاقات حتي تستطيع نقل كفالتك بدون موافقته. لابد أن تكون إقامة الشخص المتقدم لنقل الكفالة إلي كفيل آخر غير سارية المفعول. يحق للعامل الذي يعمل مع أي كفيل أن يقوم بنقل كفالته دون إذن كفيله إذ لم يحصل علي راتبه 3 أشهر. كما يحق للعامل نقل كفالته إذا لم يجدد الكفيل كفالته بمدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء صلاحية الكفالة.

خطوات نقل كفالة بدون موافقة الكفيل

هناك بعض الخطوات التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديدها لكي يستطيع العامل تقديم طلب لنقل كفالته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات. تذهب بعد ذلك لاختيار أيقونة منشأة, ثم اضغط علي كلمة خدمات عامل وافد. تقوم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك ثم البيانات المطلوبة. قم بالضغط علي كلمة بحث. ويتم الضغط على الموافقة علي الأحكام والشروط. الضغط علي كلمة إرسال.

يقوم الكفيل بالدخول علي موقع الوزارة.

اختيار اسم المنشأة الخاصة به.

ثم يضغط علي أيقونة نقل عامل وافد.

ثم يقوم بعد ذلك بملء كافة البيانات المطلوبة, ثم يضغط على أيقونة موافقة.

خطوات نقل كفالة بموافقة الكفيل