إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 73 مليون

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 73 مليونتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميًأ 73 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و229 ألف حالة، وتجاوز عدد الوفيات المليون و 629 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا.

ومن حيث أعداد الوفيات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.