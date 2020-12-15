أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 195 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجاح، وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء شارع الـ50 والجاح و5 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وحيس وشارع الـ50.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 154 قذيفة و162 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.