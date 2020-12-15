قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 195 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجاح، وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء شارع الـ50 والجاح و5 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وحيس وشارع الـ50.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 154 قذيفة و162 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.