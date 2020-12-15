تركيا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، بحسب "روسيا اليوم"، ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا إلى مستوى قياسى بلغ 235 حالة فى الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 16.881.

ولمدة أربعة أشهر أبلغت أنقرة فقط عن حالات تظهر عليها أعراض يومية لكنها أبلغت عن جميع الحالات منذ 25 نوفمبر.

وفرضت الحكومة، حظر تجوال خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة فى الحالات.

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميا فى عدد الحالات اليومية، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.