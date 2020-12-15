جدة - نرمين السيد - وتأتى إحصائيات الإصابة والوفاة فى إيطاليا، اليوم، فى ارتفاع واضح عن الأعداد المسجلة أمس الإثنين، التى سجلت 12 ألفًا و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و491 حالة وفاة، على مستوى البلاد.
وارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا فى إيطاليا إلى 65 ألفًا و11 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات إلى مليونًا و855 ألفًا و737 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا : 846 وفاة و15 ألف إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.