إيطاليا : 846 وفاة و15 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وتأتى إحصائيات الإصابة والوفاة فى إيطاليا، اليوم، فى ارتفاع واضح عن الأعداد المسجلة أمس الإثنين، التى سجلت 12 ألفًا و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و491 حالة وفاة، على مستوى البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا فى إيطاليا إلى 65 ألفًا و11 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات إلى مليونًا و855 ألفًا و737 حالة.