واشنطن تؤكد دعمها تشكيل حكومة ليبية شاملة

جدة - نرمين السيد - وأوضح "بومبيو"، بحسب "سكاى نيوز"، أن هدف واشنطن الأسمى لا يزال "جلب الأطراف الليبية إلى حل سياسى تفاوضى وشامل تيسره الأمم المتحدة من خلال منتدى الحوار السياسى الليبى"، مضيفا أن الولايات المتحدة "عملت مع شركائنا فى مجلس الأمن لتعزيز نظام الأمم المتحدة وإنشاء منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة".

وترعى البعثة الدولية للدعم فى ليبيا جهودا دبلوماسية مكثفا لجمع الفرقاء من أجل الاتفاق على اختيار مجلس رئاسى وحكومة، لإدارة مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المقررة فى ديسمبر 2021.