فاوتشي يدعو لتطعيم ترامب وبايدن ضد كورونا فورا لأسباب أمنية

طالب كبير خبراء الفيروسات في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، بتطعيم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بلقاح فايزر المضاد لكورونا على الفور.

وقال "فاوتشي"، في مقابلة مع شبكة "إيه . بي. سي" الأمريكية، "لأسباب أمنية، أشعر فعلا بضرورة إعطائهما اللقاح في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنه يرغب في رؤية بايدن "محميا بشكل كامل تزامنا مع استلامه مقاليد الحكم في يناير".

وكان بايدن تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنا لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

وكان ترامب انتقد في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وصول أولى دفعات اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لمراكز التطعيم بالبلاد يوم الاثنين الماضي، حيث بدأت عملية توزيع لقاح كورونا في 150 موقعا داخل الولايات المتحدة. وتشمل المواقع عدد من المستشفيات وأماكن أخرى للتوزيع قادرة على تلبية متطلبات التخزين شديد البرودة للقاح كورونا. وقال الجنرال جوستاف بيرنا المسؤول بالبرنامج الأمريكي لإنتاج اللقاحات، إنه في خلال 3 أسابيع يجب تسليم اللقاحات إلى الصيدليات المحلية والأماكن الأخرى لتوزيع الجرعات. وتأتي الخطوة بعد صدور موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة فايزر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، أن موظفي البيت الأبيض سيكونون أول من يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور بداية حملة التطعيم. وأعلن مسئولون أمريكيون، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.