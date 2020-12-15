تهدد أمن العالم.. أول تعليق لـ البحرين بعد تصنيف سرايا المختار كمنظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة سرايا المختار كمنظمة إرهابية، تهدد أمن المملكة ودول العالم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها أمريكا في محاربة جيمع التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة.

وأكدت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، تصنيف جماعة "سرايا المختار" في البحرين جماعة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إن تصنيف جماعة سرايا المختار جماعة إرهبية يرسل رسالة قوية إلى النظام الإيراني بأننا لن نسمح لوكالاته الإرهابية بتهديد الشعب البحريني والأفراد الأمريكيين المتواجدين هناك".

وأشار بومبيو إلى أن تلك الجماعات خططت لشن هجمات إرهابية تستهدف بحرينيين وأمريكيين.

وسرايا المختار يعد تنظيمًا شيعيًا مسلحًا مصنف على قوائم الإرهاب لدى دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والامارات والبحرين)، ويُشكل إحدى أهم استراتيجيات السياسة الايرانية في دعم الجماعات المسلحة في استهداف الدول العربية، وهو واحد من 3 جماعات شيعية مصنفة على قوائم الإرهاب العربية.