افضل قروض بنك الراجحي للمقيمين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

قروض بنك الراجحي للمقيمين، التي يبحث عنها العديد من المقيمين في الأراضي السعودية والتي يتمكن من خلالها المقيم الحصول علي التمويل في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة في حالة توافقه مع الشروط التي حددها مصرف الراجحي، حيث يعد بنك الراجحي من افضل البنوك التي تحظي باهتمام الكثير من المواطنين نظرا إلي التسهيلات الكبيرة والمزيا العديدة التي يقدمها المصرف إلي العملاء، ومن اهم التسهيلات التي يقدمها البنك إلي كافة العملاء هي التقديم علي القرض من أي مكان وفي أي وقت من خلال موقع مصرف الراجحي دون عناء الزحام وضياع الوقت والجهد للذهاب إلي احد مقرات بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني افضل أنواع القروض المقدمة من مصرف الراجحي وخطوات التسجيل واهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

يقدم مصرف الراجحي سلسلة من القروض لكافة المواطنين التي تتميز بتوافقها مع تعاليم الإسلام وتأتي في مقدمة هذه القروض التي يقبل عليها المواطنين والمقيمين هي القروض الشخصية والتي تصل قيمة القرض إلي اكثر من 2 مليون ريال سعودي، فيما تأتي أيضا من افضل القروض التي يقدمها مصرف الراجحي هي القروض العقارية والتي يتمكن من خلالها المواطن والمقيم الحصول على المسكن المناسب والملائم لظروفه الحياتية بأقساط ميسرة، كما يقدم تمويلات السيارات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشاريع الكبيرة، فيما يقدم بنك الراجحي تمويل الزواج الزواج والتي يقبل عليها العديد من الشباب من اجل المساعدة في تكاليف مصاريف الزفاف ولاسيما في الآونة الأخيرة التي تعطل فيها أعمال الكثيرون نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض والتي نجد افضلها القرض الشخصي الذي يصل 50 ألف ريال سعودي كما يوفر قرض 25 ضعف الراتب للعاملين بالقطاع الخاص، وأيضا 30 ألف ريال للعاملين بالقطاع الحكومي، كما يقدم تامين مجاني مدي الحياة، وتصل مدة التمويل إلي 8 سنوات إلي العاملين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، كما تصل مدة التمويل إلي 7 سنوات إلي العاملين في القطاعات الخاصة، وذلك بشرط أن يكون المتقدم مدة خدمته في العمل الذي يعمل به سواء بالقطاع الخاص أو العام لا تقل عند 6 اشهر، وفي القطاع العام لا تقل عن 3 اشهر.

وضع مصرف الراجحي بعض الشروط الواجب توافرها في المقبلين علي التقديم على قروض بنك الراجحي وتأتي في مقدمة هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 60 عام عند الانتهاء من سداد اخر قسط للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل له مصدر رزق سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

التقديم عبر موقع الراجحي الإلكتروني.

ملي نموذج طلب التقديم.

يتمكن المقيمين والمواطنين التقديم على قروض بنك الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي: