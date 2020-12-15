تعطيل الدراسة غداً في عدد من محافظات الجمهورية بسبب الطقس السيئ

تشهد مصر خلال هذه الأيام موجة جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقوط أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية، ونتيجة للتحذيرات المستمرة والمتواصلة من قبل هيئة الأرصاد الجوية ومن واقع بيانات الطقس والظواهر الجوية، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الساعات المقبلة موجة أمطار غزيرة ورعدية على عدد من محافظات الجمهورية تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى.

وخوفاً على حياة الطلاب ولمنح الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات حرية الحركة فقد اتخذت عدة محافظات قراراً بتعطيل الدراسة بها يوم غداً الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، لتنضم إلى قائمة المحافظات التي اتخذت قراراً بتعطيل الدراسة بها يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 والتي كان على رأسها محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ.

تعطيل الدراسة بمحافظتي القاهرة والجيزة يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:-

بسبب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة واحتمال سقوط امطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى، فقد تقرر أن يتم تعطيل الدراسة يوم غداً الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 في المحافظات الآتية:-

* محافظة القاهرة، حيث قرر محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس محافظة القاهرة يوم الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 بسبب سوء حالة الطقس التي تمر بها مصر خلال الساعات الماضية والتي من المتوقع أن تتأثر بها محافظة القاهرة خلال يوم غداً وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.

* محافظة الجيزة، حيث قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة بكافة مدارس محافظة الجيزة والمعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقع هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة، حيث أشار محافظ الجيزة بأن سبب اتخاذ ذلك القرار يأتي أولاً للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم وعدم تعرضيهم لأية أحداث تنجم عن سوء الأحوال الجوية، كما أن ذلك القرار سوف يمنح فرصة لجميع الأجهزة التنفيذية للعمل بحرية لرفع الاثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة.

* محافظة البحيرة، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار تعطيل الدراسة بكافة مدارس المحافظة بسبب ما تشهده المحافظة من موجة الطقس السيئ.