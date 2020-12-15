طريقة الحصول علي أسلحة وسكنات وملابس فورت نايت Fortnite مجاناً علي جميع الأجهزة

طريقة الحصول علي أسلحة وسكنات وملابس فورت نايت يتم تحميل لعبة فورت نايت بشكل مجاني ويتم الخوض باللعبة مجاناً، وهذا ما يدركه الكثير منا، ولكننا نحتاج للعديد من الأموال التي يتم استخدامها بداخل اللعبة من أجل شراء مستلزمات اللعبة من ملابس وأبنية وأسلحة وغيرها من المعدات، التي تؤهلنا لخوض الكثير من المراحل بداخل اللعبة وكل ذلك يحتاج منك لأموال، بالتأكيد يوجد الكثير من الطرق التي تمكن اللاعب من أن يحصل على سكنات فورت نايت ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة الحصول على مستلزمات العبة من مباني وملابس وأسلحة في لعبة فورت نايت.

يوجد باللعبة أكثر من 160 مبنى سكني ومقسم إلى 5 وحدات، ويتم استخدام الوحدات السكنية للكثير من الأساليب التي تمنحك شخصيات متنوعة والقيام بتغير شكل الأسلحة بأشكال متنوعة، ويوجد منها المجاني ومنها الذي يتم شرائها أو تربحها في اللعبة أن تشتريها مقابل نقود.

نوفر لكل من يبحث عن طريقة للحصول على سكنات فورت نايت مضمونة وآمنة تماماً وهي:

الطريقة الأولى

أن تقوم بإنشاء حساب بكل سهولة دون حدوث أي مشاكل والقيام باتباع عدو خطوات هي أن تقوم بشراء بعض الحسابات من مواقع موثوق بها وتوفرها بشكل مجاني وبطريقة آمنة حتى لا تتعرض لعمليات نصب.

الطريقة الثانية

تتم من خلال مجموعات الفيسيوك فيوجد العديد من المجموعات التي تكون مختصة في شراء وبيع الحسابات وأيضاً تمكنك من تدبيلها منها المجاني والآخر بمقابل، وعند اتباع هذه الطريقة التي تمنحك شراء حساب فيجب أن تكون حذر، أن يمنحك حساب مهكر ويتم عملية النصب عليك.

كيفية استرداد الأمول من فورت نايت

تقوم بتفعيل لعبة فورت نايت من خلال منصة الألعاب على الهاتف الذكي ويتم النقر على فتح الاعدادات ومن ثم الانتقال إلى الخصوصية، ويتم النقر على تقديم الطلب، وذلك ينتج عنه ظهور قائمة يوجد بها كافة العناصر التي قمت بشرائها في اللعبة، قم باختيار سبب الاسترداد وتظهر لك شاشة للتأكيد اضغط على موافق وسوف تظهر لك أيقونة طلب الاسترجاع واضغط موافق.