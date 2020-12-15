موعد العلاوة السنوية للموظفين المعلمين للعسكريين 1442 وزارة الموارد البشرية

موعد العلاوة السنوية للموظفين المعلمين للعسكريين 1442 يهتم الكثير من الموظفين بشكل كبير في القطاعات المختلفة بمعرفة موعد العلاوة السنوية لجميع الموظفين والمعلمين والعسكريين داخل المملكة السعودية حيث أكدت بعض المصادر سوف يتم الإعلان عن العلاوة السنوية في نهاية هذا العام ويتم تطبيقها على جميع المعلمين والموظفين والعسكريين لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي على موعد العلاوة السنوية للمعلمين والموظفين والعسكريين

موعد العلاوة السنوية للمعلمين الموظفين العسكريين

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أنه يتم في الوقت الحالي يجب عمل بعض التعديلات والقوانين المهمة التي تتعلق بالخدمة المدنية وأكدت أنه سوف يتم البدء في صرف العلاوة السنوية للمعلمين للموظفين للعسكريين بدءا من عام 2021 حيث كان من المقرر أن يتم صرفها في بداية العام الهجري ولكن كان من الأهمية أن يتم تأجيلها

موعد العلاوة السنوية للموظفين المعلمين للعسكريين

اكدت وزاره التربيه والتعليم أنه يتم في الوقت الحالي وتحديدا قوات جميع المعلمين داخل المملكة السعودية يتم صرف وتحديد موعد العلاوة السنوية وهي كالاتي

سوف يتم تحديد تنقية المعلمين بدءا من المستوى الرابع والخامس حتى يقوم بأداء وظيفة معلم ممارس حيث يتم تحديد المرتب الخاص بالمستوى الثالث والذي يصل الى 32170 ريال سعودي وبالنسبة للمستوى الاقل يصل أرناط إلى 5200 ريال سعودي اما بالنسبة للعلاوة السنوية للمستوى الأول والثاني والثالث يصل إلى 6100 ريال سعودي