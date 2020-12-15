بايدن : سأحصل على لقاح كورونا قريبا وعلانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قريبا وعلانية، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت السلطات الأمريكية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تلقى وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليصبح من أوائل الأمريكيين الذين يتلقون اللقاح المضاد لوباء كورونا، ليكون بذلك من أوائل الأمريكيين الذين يتلقون اللقاح.

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