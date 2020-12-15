جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن سيختار ديب هالاند، كوزيرة للداخلية فى إدارته الجديدة، حسبما أفادت شبكة "رويترز" الإخبارية.





وكان زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، هنأ الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة، اليوم الثلاثاء، فى اعتراف صريح لأول مرة بنتائج الانتخابات الأمريكية التى تم إجراؤها فى 3 نوفمبر الماضى. ومن جانبه، قال بايدن، إنه تحدث مع زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ماكونيل، وشكره على تهنئته بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رويترز: بايدن سيختار ديب هالاند وزيرة للداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.