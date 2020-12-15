الاتحاد الأوروبى يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات الأوروبية ضد تركيا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى، للصحفيين، إن ميشيل أطلع الرئيس التركى على نتائج قمة الاتحاد الأوروبى التى انعقدت فى 10 و11 ديسمبر، وأكد على ضرورة خفض التصعيد فى البحر المتوسط.
وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم"، أن ميشيل دعا أيضا لاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية فى قبرص برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبى قررت تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها فى البحر المتوسط، وأجل الاتحاد الأوروبى تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب فى المتوسط وحل المشاكل العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية.
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